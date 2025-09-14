Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия

Регионални избори се провеждат в Северен Рейн-Вестфалия - най-гъсто населената германска провинция с 18 милиона жители.

Вотът е следен с голямо внимание, заради крайнодясната "Алтернатива за Германия", която набра популярност не само на изток. На последните избори преди пет години партията спечели едва 5%, а първи беше Християндемократическият съюз с 34%.

Регионалните избори са следени и заради онлайн спекулации във връзка със смъртта на 16 кандидати, седем от които "Алтернатива за Германия". Според властите, няма намеса на трета страна и броят на смъртните случаи не се разглежда като необикновено висок.

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че не приема този вот като тест за управлението на федералното правителство.