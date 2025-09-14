БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Вотът е тест за управлението на правителството, заяви канцлерът Мерц

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Регионални избори се провеждат в Северен Рейн-Вестфалия - най-гъсто населената германска провинция с 18 милиона жители.

Вотът е следен с голямо внимание, заради крайнодясната "Алтернатива за Германия", която набра популярност не само на изток. На последните избори преди пет години партията спечели едва 5%, а първи беше Християндемократическият съюз с 34%.

Регионалните избори са следени и заради онлайн спекулации във връзка със смъртта на 16 кандидати, седем от които "Алтернатива за Германия". Според властите, няма намеса на трета страна и броят на смъртните случаи не се разглежда като необикновено висок.

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че не приема този вот като тест за управлението на федералното правителство.

#Северен Рейн – Вестфалия #Германия #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Камион изгоря на магистрала "Струма"
3
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европа

25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция "Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в рехабилитационен център в Лвов Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в рехабилитационен център в Лвов
Чете се за: 00:47 мин.
Макрон обеща военна подкрепа за източния фланг на НАТО и полското въздушно пространство Макрон обеща военна подкрепа за източния фланг на НАТО и полското въздушно пространство
Чете се за: 04:15 мин.
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Предимно слънчево време и днес Предимно слънчево време и днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кръстовден е! Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Регионални избори се провеждат в германската провинция Северен...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ