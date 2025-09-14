След израелската атака в Катар: Доха е домакин на арабско-ислямска среща на върха

Доха е домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха днес и утре, на която ще бъде обсъдена израелската атака в Катар срещу лидери на Хамас.

Като част от подготовката ще разговарят първите дипломати на страните-участнички, съобщи катарското външно министерство. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е в Израел за срещи с израелски лидери, а премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че лидерите на Хамас в Катар са основно препятствие за освобождаването на всички заложници.

В Тел Авив се проведе поредният многохиляден протест - обвинението на хората е, че Нетаняху проваля преговорите за примирие и пречи на сключването на споразумение за заложниците.