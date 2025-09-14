БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След израелската атака в Катар: Доха е домакин на арабско-ислямска среща на върха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Американският държавен секретар е в Израел

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доха е домакин на спешна арабско-ислямска среща на върха днес и утре, на която ще бъде обсъдена израелската атака в Катар срещу лидери на Хамас.

Като част от подготовката ще разговарят първите дипломати на страните-участнички, съобщи катарското външно министерство. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е в Израел за срещи с израелски лидери, а премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че лидерите на Хамас в Катар са основно препятствие за освобождаването на всички заложници.

В Тел Авив се проведе поредният многохиляден протест - обвинението на хората е, че Нетаняху проваля преговорите за примирие и пречи на сключването на споразумение за заложниците.

#Марко Рубио #Израел срещу Хамас #доха

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Камион изгоря на магистрала "Струма"
3
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
4
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
5
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
6
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Балкани

Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
Възможно е през 2026 г. да има предсрочни избори в Сърбия, заяви Вучич Възможно е през 2026 г. да има предсрочни избори в Сърбия, заяви Вучич
Чете се за: 02:20 мин.
Започна делото срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу Започна делото срещу бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.
Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет" Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет"
Чете се за: 01:32 мин.
Атина ще има денонощен градски транспорт всяка събота от тази седмица Атина ще има денонощен градски транспорт всяка събота от тази седмица
Чете се за: 00:40 мин.
Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия Червен код за обилни валежи е в сила за някои части на Хърватия
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Предимно слънчево време и днес
Предимно слънчево време и днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Кръстовден е! Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ