БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Наградиха лауреатите на конкурса "Бодлите на таралежите"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Общество
Запази

Тази година се включиха повече от 80 деца

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Наградиха победителите в конкурса "Бодлите на таралежите" на фондация "Братя Мормареви". В 19-тото му издание тази година се включиха повече от 80 деца.

Арогантни улици, тайна врата и невидимо куче - само малка част от темите, които децата в конкурса са избрали за своите разкази.

"Историята се казва "Цветето и неговото съкровище". Разказва се за едно цвете, което иска да опази една капка роса и по пътя си намира нови приятели", каза Румяна Белинска, Награда на номинираните, група 7-10 години.

"Таралежче на име Фин, което е било осиновено от зайци и се е чудило защо е ралично и накрая е открило баща си", обясни Леон Петров, Награда на журито, група 11-14 години.

"Разказвах за невидимото куче", каза Деян Иванов, участник, група 7-10 години.

"Човекът, който не може да спи" и в нея се разказва за един човек, който не може да спи и поради тази причина ходи да пее на съселяните си, за да могат да заспят по-бързо, по-хубаво, да сънуват хубави сънища", коментира Рая Янкова, Награда на номинираните, група 11-14 години.


Вдъхновение откриват навсякъде.

"Вдъхнови ме това, че в света има много различни хора, които не бъдат забелязани и с това, с тази приказка искам да покажа, че дори различните хора могат да бъдат забелязани по различен начин", каза Ивана Върбанова, участник, група 11-14 години

Журито и тази година включва утвърдени поети и писатели. Част от тях е и журналистът от БНТ Бойко Василев. Срещата им с детските текстове е била повече от вдъхновяваща.

"Те четат внимателно, с интерес, и не претупват работата. Наистина указват така внимание върху текстовете на тези деца, защото това са деца, и смея да кажа, че нещо научават самите те и аз също, поне от това което пишат децата, защото както вече стана дума и на церемонията - те са непокварени и непосредствени", коментира Бойко Ламбовски, жури.

Освен грамота, лауреатите в конкурса получиха и парична награда.

Автор: Дарина Ангелова - стажант-репортер

#"Бодлите на таралежите" #лауреати #фондация "Братя Мормареви"

Последвайте ни

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
2
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: У нас

Премиерът Росен Желязков посети реновирано училище и възлово кръстовище в Кюстендил
Премиерът Росен Желязков посети реновирано училище и възлово кръстовище в Кюстендил
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането 1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
Чете се за: 03:00 мин.
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
Чете се за: 02:42 мин.
В Разлог се проведе автошествие с американски автомобили в памет на кап. Дункин В Разлог се проведе автошествие с американски автомобили в памет на кап. Дункин
Чете се за: 01:37 мин.
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Прокуратурата ще повдигне 3 обвинения на задържания за убийството...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ