Наградиха лауреатите на конкурса "Бодлите на таралежите"

Наградиха победителите в конкурса "Бодлите на таралежите" на фондация "Братя Мормареви". В 19-тото му издание тази година се включиха повече от 80 деца.

Арогантни улици, тайна врата и невидимо куче - само малка част от темите, които децата в конкурса са избрали за своите разкази.

"Историята се казва "Цветето и неговото съкровище". Разказва се за едно цвете, което иска да опази една капка роса и по пътя си намира нови приятели", каза Румяна Белинска, Награда на номинираните, група 7-10 години. "Таралежче на име Фин, което е било осиновено от зайци и се е чудило защо е ралично и накрая е открило баща си", обясни Леон Петров, Награда на журито, група 11-14 години. "Разказвах за невидимото куче", каза Деян Иванов, участник, група 7-10 години. "Човекът, който не може да спи" и в нея се разказва за един човек, който не може да спи и поради тази причина ходи да пее на съселяните си, за да могат да заспят по-бързо, по-хубаво, да сънуват хубави сънища", коментира Рая Янкова, Награда на номинираните, група 11-14 години.



Вдъхновение откриват навсякъде.

"Вдъхнови ме това, че в света има много различни хора, които не бъдат забелязани и с това, с тази приказка искам да покажа, че дори различните хора могат да бъдат забелязани по различен начин", каза Ивана Върбанова, участник, група 11-14 години

Журито и тази година включва утвърдени поети и писатели. Част от тях е и журналистът от БНТ Бойко Василев. Срещата им с детските текстове е била повече от вдъхновяваща.

"Те четат внимателно, с интерес, и не претупват работата. Наистина указват така внимание върху текстовете на тези деца, защото това са деца, и смея да кажа, че нещо научават самите те и аз също, поне от това което пишат децата, защото както вече стана дума и на церемонията - те са непокварени и непосредствени", коментира Бойко Ламбовски, жури.

Освен грамота, лауреатите в конкурса получиха и парична награда.

Автор: Дарина Ангелова - стажант-репортер