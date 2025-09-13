Българска федерация естетическа групова гимнастика представи домакинството на световното първенство

Българска федерация естетическа групова гимнастика представи в Самоков домакинството на страната на световното първенство, което ще се проведе от 26 до 30 ноември.

11 отбора от различни възрасти и различни клубове от страната представиха своите съчетания пред публиката в новия комплекс "СамЕлион" пред официални лица. Това беше и символично изпращане на отборите за европейското първенство в Будапеща (Унгария), което ще се проведе в края на следващата седмица. В продукцията участваха представители на клубовете Афродита (Кърджали), Академик (София), Клуб за изкуство и спорт Дунавска (Самоков), Велбъжд (Кюстендил), националните отбори за жени и за девойки.

Националният отбор на България за жени е световен шампион от 2022 година, а през 2023 и 2024 е сребърен медалист от шампионати на планетата.

Световното първенство в Самоков ще събере 35 международни делегации, над 3000 гимнастички, 1500 делегати, 20 хиляди телевизионна аудитория . Очаквания брой български участници е 417 гимнастички и около 150 делегати.