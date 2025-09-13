Коалиционните партньори: Правителството е без алтернатива

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: БГНЕС/Архив
Коалиционните партньори в управлението също коментираха предстоящия вот. Павела Митова, ИТН, а опозицията не предлага реална алтернатива.

"Този вот не предлага никаква реална алтернатива. Мотиви, всякакви вътре написани, но каква е алтернативата пред държавата, не става ясно. Кой ще ръководи тази държава, не става ясно. Това правителство може да е трудно, може да скърца, може да се бори с трудностите, но това правителство в момента искам ясно да го кажа и като председател на една от партиите в управляващото мнозинство. Това правителство няма алтернатива в момента", каза Атанас Зафиров, вицепремиер.

"ПП-ДБ се обединяват заедно с човека, който направи записа на тяхната политическа формация именно на теми завладяната държава. Проблемът не е завладяната държава, а проблемът е, че не са я завладяли те. На опозицията не и стиска да направи вот на недоверие за цялостна политика", коментира Павела Митова, ИТН.

