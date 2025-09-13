БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Американският президент Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат огромни санкции на Москва, за да се сложи край на войната. Засега няма реакция на страните-членки и на Кремъл.

НАТО започва да предислоцира военни части и изтребители на изток, за да противодейства на Русия, след нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство. Франция, Германия и Дания потвърдиха участие в новата мисия на Алианса. След инцидента с дроновете, в Полша страхът от руска атака продължава да расте.

Американският президент Доналд Тръмп е готов да наложи санкции на Русия, но при определени условия.

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол. Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", каза Доналд Тръмп.

Призивът, американският президент отправи в писмо до държавите-членки.

"Ангажираността на НАТО със спечелването на войната е далеч под 100%, а закупуването на руски петрол от някои е шокиращо! Това значително отслабва вашата преговорна позиция и преговорна сила спрямо Русия", коментира Тръмп.

В писмото до Алианса, Тръмп призовава НАТО да наложи мита на стойност от 50 до 100 процента върху стоките, идващи от Китай, за да се отслаби икономическото влияние на Пекин върху Русия.

Турция, която също е член в НАТО, е третият най-голям купувач на руски петрол - след Китай и Индия. Други страни от Алианса, които продължават да купуват руски петрол са Унгария и Словакия.

На ниво отбрана, НАТО започва да укрепва фланга си от Балтийско до Черно море.

"Инициативата включва както военновъздушни сили, така и наземни. Тя ще предостави на Алианса необходимата свобода да реагира на заплахи от Русия, включително въздушни заплахи", каза Доналд Туск, премиер на Полша.

В новата мисия на Алианса, Франция се включва с 3 изтребителя "Рафал", Дания ще участва с два изтребителя F-16 и с военен кораб, а Германия - с четири "Typhoon". Нидерландия и Чехия заявиха, че ще изпратят отбранителни сили в Полша, а в Литва пристига военен отряд от Германия.

"Подобни инциденти са се случвали и преди, но този път знаем, че това е първият път от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г., в който полската териториална цялост е била умишлено нарушена в такъв безпрецедентен мащаб. Знаем, че това не е било грешка", заяви Марчин Босацки, държавен секретар на МВнР, Полша.

След инцидента с руските дронове, в Полша се е увеличил интересът към доброволните военни обучения. Тези кадри са от военен тренировъчен лагер за доброволци от Северна Полша. В него участват хора на различна възраст и с различни професии.

"Аз съм най-големият от три деца в семейството и чувствам, че трябва да ги защитя", коментира Габриел Срока, участник във военното обучение.

През първите 7 месеца 20 хиляди поляци са се записали за доброволно военно обучение. Очакванията са до края на годината още 20 хиляди поляци да преминат доброволна военна подготовка.

