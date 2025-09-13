БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Василев: Мечтан дебют за мен за Купа "Дейвис"

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Тенисистът призна, че е изпитал притеснение преди срещата на родна земя.

Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Втората ракета на България за Купа "Дейвис" Александър Василев не скри радостта си след успеха си с 2:0 сета над 141-вия в световната ранглиста на сингъл Ото Виртанен в първия мач от сблъсъка срещу Финландия на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив".

"Изключително щастлив съм, че записах победа тук пред тази страхотна публика в Пловдив. Радвам се, че трибуните бяха пълни и хората не спряха да ме подкрепят", заяви Василев, който записа своя дебют за България за Купа "Дейвис".

Тенисистът призна, че е изпитал притеснение преди срещата на родна земя.

"Това е мечтан дебют за мен. Имаше притеснение, но това не ми повлия. За първи път играя пред такава публика и всичко беше страхотно. Това е само началото и целта ни е да спечелим мачовете с Финландия", каза още финалистът от тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ при юношите.

