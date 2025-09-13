Слаби превалявания се очакват в следобедните часове

Днес ще преобладава слънчево време, с по-значителна облачност в низините и по поречията, където ще има намалена видимост.

Следобед на отделни места, главно в централните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°.

Утре ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. Следобед от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Предимно слънчево ще бъде и в планините, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Над западните райони от Балканите облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд.

Над централните райони от полуострова облачността ще е разкъсана, почти без валежи, но до вечерта и там ще завали дъжд. На изток ще е предимно слънчево.

У нас през нощта срещу понеделник и в понеделник, на много места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат. Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. В сряда облачността отново ще се увеличи и на отделни места ще превали.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.