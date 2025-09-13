БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слаби превалявания се очакват в следобедните часове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще преобладава слънчево време, с по-значителна облачност в низините и по поречията, където ще има намалена видимост.

Следобед на отделни места, главно в централните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°.

Утре ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. Следобед от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Предимно слънчево ще бъде и в планините, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Над западните райони от Балканите облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд.

Над централните райони от полуострова облачността ще е разкъсана, почти без валежи, но до вечерта и там ще завали дъжд. На изток ще е предимно слънчево.

У нас през нощта срещу понеделник и в понеделник, на много места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество.

Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат. Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. В сряда облачността отново ще се увеличи и на отделни места ще превали.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
1
Откриха мъжа, който уби жена си в дупнишкото село Крайници и избяга
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
2
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от...
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в еврозоната
3
Цвета Рангелова: Протестираме, защото ни анексираха насилствено в...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
5
Петима са кандидатите за генерален директор на БНТ
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
6
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Времето

Слънчево време, с превалявания в събота
Слънчево време, с превалявания в събота
Слънце, дъжд и вятър ще се редуват през следващите дни Слънце, дъжд и вятър ще се редуват през следващите дни
Чете се за: 03:17 мин.
Ще вали ли? Ще вали ли?
Чете се за: 02:25 мин.
Дъждовно, но все още топло време в петък Дъждовно, но все още топло време в петък
Чете се за: 02:32 мин.
Валежи и гръмотевици в четвъртък Валежи и гръмотевици в четвъртък
Чете се за: 03:17 мин.
Захлаждане и валежи през следващите дни Захлаждане и валежи през следващите дни
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
"Фич" понижи кредитния рейтинг на Франция
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Камион изгоря на магистрала "Струма" Камион изгоря на магистрала "Струма"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Очаквайте в "Новини от миналото": Разкриха императорската...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Вдовицата на Чарли Кърк заяви, че мисията му ще продължи
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Година след трагедията на "Граф Игнатиево": Водеща версия...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ