МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов

Вотът на недоверие е алманахът на всички проблеми в съдебната система, смята премиерът Желязков
Лидерът на ГЕРБ коментира в Кюстендил случая с побоя над директора на полицията в Русе. Според Бойко Борисов Министерството на вътрешните работи е избързало с говоренето и е трябвало първо да събере всички факти по случая.
Борисов заяви, че силовите органи нямат авторитет в обещството след като младежи си позволяват да бият шеф на полицейско управление. Той и премиерът Росен Желязков коментираха и внесения вот на недоверие. Двамата са на регионална младежка академия на партията.
"Но какви са плановете на ПП и ДБ - предсрочни избори, предполагам, защото няма никаква логика да искаш да свалиш работещо правителство, редовно избрано, и да го замениш с друго. Кое ще е другото? В същото време ние сме дали дума и на колегите от БСП и ИТН, че ще караме цял мандат. Те губят от участието в правителството. И ГЕРБ губи, защото всички проблеми, които ги казват, се стоварват на нас. Но ние в името на хората, на държавата, на общините, го правим. Те с кои очи утре ще свалят правителството и утре ще седнат и ще кажат: "ами ГЕРБ да гласуват за нашия кандидат Х", каза Борисов.
"И тук стои въпросът - ще бъде ли допуснато разглеждането, в противоречие на Конституцията, на въпроси, които са вече разгледани? Каква ще е преценката по предмета на вота? Защото той в самия си корпус представлява един сбор на случаи, които вие познавате. Това е алманахът на всички проблеми, които в момента занимават съдебната ни система. Всички случаи, случаите във Варна, в Русе, те са или в съдебна, или досъдебна фаза. И всъщност, вотът на недоверие, който ние пренасяме като част от политическия дебат, въпросът не изземва ли функциите на съда? Няма ли да послужи този дебат по повод вота като форма на въздействие върху безпристрастността и независимостта на съдебната власт", попита премиерът Росен Желязков.