МВР избърза с говоренето по случая в Русе, смята Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ коментира в Кюстендил случая с побоя над директора на полицията в Русе. Според Бойко Борисов Министерството на вътрешните работи е избързало с говоренето и е трябвало първо да събере всички факти по случая.

Борисов заяви, че силовите органи нямат авторитет в обещството след като младежи си позволяват да бият шеф на полицейско управление. Той и премиерът Росен Желязков коментираха и внесения вот на недоверие. Двамата са на регионална младежка академия на партията.