БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

С него ще работят от Детска педагогическа стая

Русе - побой - мярка
Снимка: БТА
Слушай новината

Експерт от Детска педагогическа стая ще работи с непълнолетното момче, задържано по случая с русенския шеф на полицията.

Повече от четири часа продължи разглеждането на мярката за неотклонение на четвъртия задържан за инцидента. Апелативният съд във Велико Търново отмени решението на Окръжен съд - Русе и наложи по-лека мярка на 15-годишния Станислав.

Определеното наказание е надзор от експерт при Детска педагогическа стая. По-рано другите трима задържани бяха пуснати под домашен арест.

Близо тринайсет часа продължи работата на съда, като още в началото на първото заседание бяха приложени нови доказателства към делото, сред които протокол от разпита на старши комисар Кожухаров и видеоекспертиза на записите от камерите.

Решенията на Апелативния съд са окончателни и не подлежат на обжалване.

#полицейски шеф #Русе #побой #мярка

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил виновен, тя изпитва страх
3
Делото "Дебора": Обвиненият Георги Георгиев не бил...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
4
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
5
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
6
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Сигурност и правосъдие

След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
След побоя на полицейския шеф в Русе: Съдът пусна трима от задържаните младежи под домашен арест
Ще бъдат открити 4 нови лаборатории за кръвни проби Ще бъдат открити 4 нови лаборатории за кръвни проби
Чете се за: 01:12 мин.
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
Чете се за: 02:42 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
Делото за катастрофата в Разград: Седем съдии си направиха отвод Делото за катастрофата в Разград: Седем съдии си направиха отвод
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва Търпението на Тръмп към Путин се изчерпва
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ