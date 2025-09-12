БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и Петър...
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Отличниците на Випуск 2025 получиха наградата "Национална диплома"

Образование
Зрелостниците бяха наградени от премиера Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков връчи наградите "Национална диплома" на зрелостници от Випуск 2025. Желязков поздрави отличниците на випуска за избора им да продължат висшето си образование в България.

Премиерът напомни, че да си отличник е състезание на човека със самия себе си, в желанието да се надскочи, да се докаже и да продължи напред докато не постигне този успех в надпреварата със себе си.

Отличието "Национална диплома" се присъжда всяка година на зрелостници с успех отличен 6,00 по всички учебни предмети и е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.

