Отличниците на Випуск 2025 получиха наградата "Национална диплома"

Премиерът Росен Желязков връчи наградите "Национална диплома" на зрелостници от Випуск 2025. Желязков поздрави отличниците на випуска за избора им да продължат висшето си образование в България.

Премиерът напомни, че да си отличник е състезание на човека със самия себе си, в желанието да се надскочи, да се докаже и да продължи напред докато не постигне този успех в надпреварата със себе си.

Отличието "Национална диплома" се присъжда всяка година на зрелостници с успех отличен 6,00 по всички учебни предмети и е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.