Очи в очи с хищник: Евакуираха семейство заради набези на мечки в Севлиевско

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Според специалистите, МОСВ и МЗХ трябва спешно да координират действията си, за да се разреши трайно проблема

Снимка: илюстративна
Един проблем в последните дни сериозно притесни жители на селата около Севлиево. Става въпрос за набезите на мечки към домовете на хората. Наложи се цяло семейство от махала Душевски колиби да бъде евакуирано, след като мечка изяла домашните им животни, а опасността да посегне и на тях била съвсем реална. Според специалистите, министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните трябва спешно да координират действията си, за да се разреши трайно този проблем.

Жителите на махала Душевски колиби разказват, че през последните две седмици срещите им очи в очи с мечки са се превърнали в ежедневие.

Цвятко Цвятков – жител на махала Душевски колиби: "От две седмици имаме нападение от 4-5 мечки, които ги виждаме почти всяка нощ, движат се по улиците, в дерето, мачкат огради, кошери набутаха. Идваме тук с джиповете, виждаме ги, но нищо не можем да направим, всичко е до страх."

Иван Степанов – директор на ДЛС "Росица": "Абсурдното в ситуацията е, че уплаха на хората и стресът, който те преживяват и невъзможността да живеят един нормален живот, на практика не се оценява като някаква щета."

Само за три дни мечката е изяла всички домашни животни от двора на Цанка Йорданова – две кози и двайсет кокошки, умъртвила и 40 кокошки от двора на съседа ѝ. Опасността животно да посегне и на стопаните също била реална и затова се наложило те незабавна да бъдат евакуирани.

Цанка Йорданова – жител на махала Душевски колиби: "Обаждаме се постоянно на 112, ние тука сме най-бедните, разбирате ли и съм ги купила козичките да си издоя млекце. Ние я чуваме отвътре, но не можем да пристъпим. Мечката всеки момент може да влезе при нас, повреди мрежата и ние сме вътре, тя спокойно се движи, обикаля си тук като нейно имение."

Добри Димитров – кмет на село Душево и махала Душевски колиби: "Организирахме се набързо и по мое виждане и преценка, решихме Цанка Йорданова, лежащоболният мъж и племенницата ѝ да ги настаним в старческия дом в село Стола докато се успокои обстановката. Хората са силно уплашени, не могат да спят по цели нощи и са много притеснени."

Според специалистите, причина за придвижването на мечките от гората към домовете на хора е сухата и гладна година, заради което в търсенето на храна те посягат домашните животни. Мечката е била определена като "проблемна" и с разрешение на отговорните институции е била отстреляна, за да не пострада човешки живот.

Иван Степанов – директор на ДЛС "Росица": "Стигна се до разрешение за отстрел на проблемна мечка, което дойде вчера, когато беше най-критичната ситуация – мечката беше застанала буквално между къщите. Но това не решава проблема наоколо."

Според директора на Държавното ловно стопанство "Росица" трябва спешно да бъде прецизирането на методиката по който се броят мечките у нас, тъй като има огромно разминаване между данните на отговорните институции.

Иван Степанов – директор на ДЛС "Росица": "Последната година данните за нашата територията показаха 0 мечки. Ние нямаме задължение, но броейки дивеча, броим и мечките, така че броят, който официално ние сме дали е 170. Няма координация между министерствата, записано и съвместно броене, на практика с популацията се разпорежда ИА по Околна среда. Популацията на мечките в България според мен е изпусната и е крайно време тя да бъде извадена на масата, да се преразгледа."

Затова призовават и от община Севлиево. А докато институциите решават какви мерки да вземат хората казват, че се страхуват да останат в домовете си и не виждат как биха могли да съжителстват с мечки.

