Принц Хари се срещна с пострадали от войната в Украйна в рехабилитационен център в Лвов

Британският принц Хари, херцог на Съсекс, пристигна на посещение в Украйна и се срещна с пострадали от войната в рехабилитационен център в Лвов. Хари разговаря там с пациенти и медици.

Той беше придружен от четирима ветерани, преминали през подобен възстановителен център. По време на посещението си той разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните.

Принц Хари е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, след херцогинята на Единбург Софи, която беше в Киев миналата година.