Ще бъдат открити 4 нови лаборатории за кръвни проби

Това ще реши проблема с дългото изчакване на резултатите, заяви Даниел Митов
4 нови лаборатории за обработката на кръвни проби от шофьорите ще бъдат отворени. Това обяви вътрешният министър Даниел Митов по време на днешния парламентарен контрол.
Според него наличието на апаратура, лаборанти, както и на повече лаборатории ще реши проблема с дългото изчакване на резултатите от тестовете. Митов обърна внимание и на фалшивите резултати от пробите.
"Не е необходимо да бъдат задържани лицата дори да имат положителен резултат от тест за наркотици. Тук ще трябва да влезе преценка на сужителите на място. има хора, употребили наркотици във видимо неадекватно състояние, които шоофират. Има такива, при които тестът реагира положително по други причини. Тестовете са много чувствителни. Проблемът е повсеместен, не е само в България. дават положителен резултат, ако тестваното лице е употребило вещества, които се съдържат в някои лекарствени препарати и са в тази гама на наркотични и упойващи вещества".