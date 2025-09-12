Ще бъдат открити 4 нови лаборатории за кръвни проби

4 нови лаборатории за обработката на кръвни проби от шофьорите ще бъдат отворени. Това обяви вътрешният министър Даниел Митов по време на днешния парламентарен контрол.

Според него наличието на апаратура, лаборанти, както и на повече лаборатории ще реши проблема с дългото изчакване на резултатите от тестовете. Митов обърна внимание и на фалшивите резултати от пробите.