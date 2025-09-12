БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Мъж в Бургас заплаши екипи на Спешна помощ с пистолет

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
У нас
С метална тръба е нанесъл щети по две линейки

Мъж заплаши с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас и нанесе щети по две линейки с метална тръба. Инцидентът е станал в района на държавната болница. Очевидци твърдят, че нападателят е бил в неадекватно състояние.

Агресивният мъж бил ядосан, тъй като две линейки, които били спрели една до друга му пречили да мине по пътя. Извадил метална тръба, с която започнал да нанася удари по един от специализираните автомобили. Качил се в автомобила си, с който започнал да блъска двете линейки.

След като бил направен опит да го спрат, той извадил и демонстративно заредил пистолет, насочвайки го към шофьорите на линейките.

На помощ на спешните медици се притекли и други хора, но агресивният мъж избягал. По-късно бил заловен от полицията.

#Бургас #линейки #Спешна помощ #нападение

