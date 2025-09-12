БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делото за катастрофата в Разград: Седем съдии си направиха отвод

Репортер: Пламенка Тонева
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с автомобила си в заведение и уби трима души

Седмица след като прокуратурата в Разград внесе в съда обвинителния акт срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с автомобила си в заведение и уби трима души, съдиите си направиха отвод по делото за катастрофата. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в града.

За да се избегнат всякакви съмнения и за да се осигури независим и безпристрастен съд при разглеждане и решаване на делото, както и да се гарантира правото на подсъдимия на "непредубеден" съд, седем съдии от Окръжен съд – Разград, които можеха да разгледат делото си направиха отвод. То вече е изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа.

В началото на седмицата заместник окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура в Разград Емил Енчев заяви, че са изготвени шест експертизи в хода на разследването - 3 съдебно-медицински и 3 автотехнически. Кръвната проба и урината на водача доказват, че по време на инцидента той не е бил под въздействието на алкохол или наркотици. Заради трите жертви обаче от прокуратурата ще искат той да влезе в затвора.

Към момента обвиняемият е под домашен арест. Ако бъде признат за виновен, го грозят от 5 до 15 години затвор.

