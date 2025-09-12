Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности

По повод вота на недоверие премиерът заяви, че управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности. Той оспори мотивите, в които се твърди, че МВР е претърпяло провал в справянето с пожарите това лято. Росен Желязков направи този коментар по време на церемония за професионалния празник на пожарникарите.

Росен Желязков - министър-председател: "Ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени не само политически, защото ние твърдим, че МВР, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" и всички онези, които бяха призвани единно да се включат в справянето с пожарите показаха и на европейските ни партньори и на нашите съседи за умението, за координацията, за усилията за справяне с това предизвикателство. Затова и ние ще браним от всякакво посегателство вашия труд, вашите умения, вашата експертиза и вашата чест."