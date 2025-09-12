БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Росен Желязков участва на церемонията за професионалния празник на пожарникарите

премиерът росен желязков вота недоверие управляващи опозиция живеят паралелни реалности
Снимка: БТА
Слушай новината

По повод вота на недоверие премиерът заяви, че управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности. Той оспори мотивите, в които се твърди, че МВР е претърпяло провал в справянето с пожарите това лято. Росен Желязков направи този коментар по време на церемония за професионалния празник на пожарникарите.

Росен Желязков - министър-председател: "Ние и нашите политически опоненти живеем в паралелни реалности, паралелни вселени не само политически, защото ние твърдим, че МВР, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" и всички онези, които бяха призвани единно да се включат в справянето с пожарите показаха и на европейските ни партньори и на нашите съседи за умението, за координацията, за усилията за справяне с това предизвикателство. Затова и ние ще браним от всякакво посегателство вашия труд, вашите умения, вашата експертиза и вашата чест."

#пети вот на недоверие #премиерът Росен Желязков #Росен Желязков #празник на пожарникаря

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
4
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за...
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от видеокамери
5
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус
6
Русия поиска от Полша да отвори отново границата си с Беларус

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Политика

Президентът Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност
Президентът Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
Ще мине ли петият вот на недоверие? Ще мине ли петият вот на недоверие?
Чете се за: 02:05 мин.
Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков" Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:05 мин.
Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка Трифонов за побоя в Русе: Според ПП-ДБ полицейският шеф е трябвало да трае като мишка
Чете се за: 01:25 мин.
Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври Постмониторингът върху България от ПАСЕ ще отпадне на 1 октомври
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк След мащабно издирване: Заловиха заподозрения за убийството на активиста Чарли Кърк
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности Премиерът за вота на недоверие: Управляващи и опозиция живеят в паралелни реалности
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за побоя над...
Чете се за: 00:35 мин.
Делото за насилието над 6-годишния Адриан започна отначало
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ