Западни издания за дроновете над Полша: Евтино нахлуване, скъпо противодействие

Кремъл съобщи, че мирните преговори между Русия и Украйна са "на пауза", тъй като усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта се провалят. По-рано Тръмп заяви, че руската атака с дронове може да е била случайна. Изказването му, обаче, предизвика гневната реакция на полските власти. След инцидента във въздушното пространство на Полша, германското издание "Ди Велт" твърди, че натовските сили не са подготвени за руските дронове.

Съюзниците от НАТО нямат рентабилни контрамерки за справяне с евтини руски атаки, твърди "Ди Велт". И причината е, че Русия нахлу в полското въздушно пространство с 19 евтини дрона, направени от дърво и пяна. А за да ги свали, Алиансът използва противовъздушна отбрана за милиарди долари.

Според германското издание действията на НАТО са далеч по-неефективни от украинския отговор на руските въздушни атаки, защото Алиансът свали четири дрона от тип "Гербера", които са евтина имитация на иранските "Шахед"-и. А всяка нощ украинските сили прихващат между 80 и 90 процента от руските дронове. А през последните месеци те са средно по 400 на нощ.

Според западни издания, пет руски дрона са летели директно към база на НАТО, преди да бъдат прихванати от нидерландските изтребители. Германският сайт твърди, че в операцията са участвали също самолет за зареждане с гориво на НАТО, италиански самолет за разузнаване, била е задействана и германска система за противовъздушна отбрана.

Украинския президент Володимир Зеленски е заявявал, че американските "Пейтриът" и френско-италианските системи за противовъздушна отбрана, не са разумен вариант за сваляне на руски дронове.

Украйна не използва подобно оборудване срещу руските безпилотни летателни апарати. Тя разработва свои собствени - евтини и в огромни количества дронове. След атаката срещу Полша, Зеленски предложи помощ на Варшава.

Володимир Зеленски, президент на Украйна (10.09.2025 г.): "Важно е да продължим да координираме усилията си. Инструктирах нашите военни да споделят целия опит с Полша, който имаме в противодействието на дроновете."

След инцидента с руските дронове в Полша, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи създаването на "стена от дронове", с която да се противодейства на Русия. Защита, за която балтийските държави отдавна настояват.

Анти Хакканен, министър на отбраната на Финландия: "Ако започнем да изграждаме стена от дронове на ниво Европейски съюз, това е въпрос на военна отбрана. Изпратихме съобщение до Урсула фон дер Лайен, че специалните нужди на Източна Европа за укрепване на противовъздушната отбрана, трябва да се вземат предвид с различно ниво на сила."

Заради нарушаването на натовското въздушно пространство Франция и Германия привикаха посланиците на Русия в двете страни. Полша и Литва затвориха част от въздушното си пространство. Полша затвори и пропускателните пунктове по беларуската граница, заради военните учения между Русия и Беларус, които се провеждат от днес. В маневрите участват около 13 хиляди военнослужещи.

снимки: БТА