Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус

Биляна Бонева
Чете се за: 01:12 мин.
По света
19 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша

Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си пунктове с Беларус
Полша затваря граничните си пунктове с Беларус от днес заради предстоящите военни учения между Беларус и Русия.

Мярката влиза в сила ден след като 19 руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша.

Полски и нидерландски изтребители свалиха 4 безпилотни самолета. Това е първият подобен инцидент в натовска страна от началото на войната в Украйна.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте увери, че всеки сантиметър от територията на Алианса ще бъде защитаван.

Полският вицепремиер Кшищоф Гавковски определи случая като "планиран от Русия ход". От руското министерство на отбраната заявиха, че не са планирали атаки срещу Полша.

В социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп написа многозначителното "Да започваме!". По-късно той е обсъдил по телефона инцидента с полския си колега.

#руски дронове #гранични пунктове #беларус #Полша

