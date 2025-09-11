Обявиха частично бедствено положение заради голям пожар край Карнобат

Голям пожар гори в района на Карнобат. По информация на местни жители огънят е тръгнал край язовира до село Екзарх Антимово.

Фронтът на пожара е около 10 км. Пламъците са прехвърлили пътя Карнобат - Средец, който е затворен за движение.

Засега няма информация да има пряка опасност за населените места. Кметът на Община Карнобат е обявил частично бедствено положение за селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят.

"Обстановката е усложнена от силния вятър и са налице предпоставки за значителни вреди на имуществото и икономиката", съобщават от общината.