Как ще бъдат глобявани чуждестранните шофьори?

Алекс Христов

Чете се за: 03:05 мин.
У нас
В закона не е уреден точно въпросът как се глобяват нарушители на държави извън ЕС

Слушай новината

Само четири дни след като толкамерите засичат средна скорост, нарушителите вече надхвърлиха 10 000. Някои от провинените шофьори вече са получили глобите си. Проблем обаче се оказва санкционирането на превозни средства извън ЕС.

От тези 10 000 нарушители, над 9000 са шофьори на леки коли и 613 водачи на тежкотоварни автомобили. По-строгите мерки от страна на държавата продължава да разделя обществото за тяхната ефективност.

"Много е полезно, защото това до известна степен ще дисциплинира водачите и би трябвало да се отрази положително. От няколко дни ми прави впечатление, че са доста по-дисциплинирани и спазват скоростта", каза Атанас Манков, шофьор.

"В Англия съм живял. Там също има камери за средна скорост, но за 10 години никога не съм плащал за превишение на скоростта, тук не знам как ще е", коментира Радосвет Георгиев, шофьор.

Оказва се, глобите за превишаване на средната скорост бързо могат да стигнат до българските шофьори и тези от страните - членки на ЕС. В закона обаче не е уреден точно въпросът как се глобяват нарушители на държави извън ЕС.

"Когато имаме забавяне в издаването на документа за съответното нарушение, водачът при напускане на границата не може да го получи и да му бъде връчено и съответно не може да бъде платено, когато един водач напусне територията на България. Особено ако е в страна извън ЕС, връчването на глобата става по изключително труден начин. Трябва да бъде така създадена системата, че когато без значение дали водач е от държава в ЕС или не, трябва да могат да правят съответната справка", заяви Симеон Искренов, Европейски център по транспортни политики.

Според експерти най-често водачите, които нарушават правилата, са именно от Турция и Сърбия. В техните държави правила за чуждестранни водачи има, но у нас за тях такива няма.

"Чужд автомобил, напускайки тяхна територия, ако е направил нарушения, задължително трябва да си ги плати, иначе не може да напусне страната. Подобно трябва да бъде положението в България на основните пунктове - "Калотина" и "Капитан Андреево", каза Владимир Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи.

Отсечките, на които се засича средна скорост към момента в страната, са 22. Те могат да се видят на сайта на Националното толуправление.

#чуждестранни шофьори #средна скорост #толкамери

