Драгомир Стойнев: Не може да се говори за оставка на вътрешния министър

Драгомир Стойнев, зам.-председател на НС и председател на ПГ на "БСП - Обединена левица", коментира как партията гледа на скандала с побоя над полицейския шеф в Русе в предаването "Още от деня".

"Притеснителното е, че до момента няма нужната информация, за да знаем точно какво се е случило. Това е проблем и, ако този човек не беше шеф на полицията, може би щеше да бъде заметен като поредния битов скандал. Това показва в какво общество живеем и каква е ролята на семейството. За една направена забележка да се налита на саморазправа - това е недопустимо".

Според Стойнев за оставка на вътрешния министър твърдо не може да се говори.

"За оставка на вътрешния министър не може да се говори. Няма причина за един такъв инцидент да се иска оставка на министър, но обществото трябва да бъде информирано. Ние от БСП ще настояваме да има цялата информация как се е стигнало до това. Моето мнение е, че се обръща прекалено много внимание на този инцидент, политизира се прекалено много. Полицай не трябва да се докосва, защото той представлява държавата".

Председателят на "БСП - Обединена левица" заяви, че не може да се говори за дългова криза в България.

"Няма дългова криза, това са съвсем нормални операции. Тегли се финансиране, за да се покриват стари дългове. България в момента има най-ниския дълг в целия ЕС като процент от БВП. Ако погледнем приходите в момента - ние вървим към 2% дефицит до края на юли месец и очакваме да стане 3% дефицит".

По повод предстоящия пети вот на недоверие, Драгомир Стойнев заяви, че при едно падане на правителството трябва да има алтернатива.

Вижте целия разговор във видеото

