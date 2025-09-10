По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

18-годишният Никола Бургазлиев, който причини тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, днес получи новото си по-тежко обвинение. Според Окръжната прокуратура в Бургас - умишлено той е причинил смъртта на 35-годишната Христина и е нанесъл телесни повреди на няколко души. При сблъсъка на 14-ти август пострадаха общо петима души, сред които три деца. 4-годишният Мартин и към този момент е в болница. Днес за първи път пред камера говориха родителите на Никола Бургазлиев. Според тях, синът им не е действал умишлено, както твърдят разследващите. А адвокатът му ще поиска повторна кръвна проба, след положителния резултат за употреба на марихуана.

Родителите на Никола Бургазлиев не приемат по-тежките обвинения срещу сина им.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: "Не допускаме, че синът ни може да го е извършил умишлено това деяние. Просто за 3 секунди се промениха съдбите на няколко семейства, включително и нашето. Той също е съкрушен. Изключително много съжалява. Изказваме съболезнования към починалата Хриси, към нейното семейство."

Днес ученикът получи обвинителния си акт. На излизане от прокуратурата беше лаконичен.

Никола Бургазлиев: "Съжалявам!"

Семейството му твърди, че процесът срещу младежа не е обективен.

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Имаме информация, неофициална разбира се, че се оказва натиск върху магистратите от вишестоящи."

В обясненията си днес, Никола Бургазлиев е заявил, че не е употребявал наркотици, какъвто резултат е показала кръвната му проба.

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: "Ще пусна възражение по тази експертиза. Ще поискаме втората контролна проба да бъде изследвана в друга лаборатория."

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Според мен пробата е манипулирана. Синът ми е повече от 10 години активен спортист, никога не съм чул и не съм знаел той да употребява каквото и да е забранено."

Според адвоката на Никола Бургазлиев по-тежкото му обвинение не е окончателно.

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: "Автотехническата експертиза ще разреши това дело, защото, ако се установи технически проблем в колата, която е управлява, то тогава ще се преценя дали неговото поведение е в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат."

снимки: БГНЕС

А родителите на младежа, които са дългогодишни служители на МВР, отричат да са оказвали влияние в първоначалното разследване.

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Нито сме се месили, нито съм звънял. Единственият ми разговор е със сина ми след ПТП-то, след като научих. Може да се провери. Има разпечатки с кого съм говорил, как съм говорил. Че не съм присъствал изобщо тук на никакви проби. Тя беше в отпуска съпругата ми."

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: "Ние сме на едни обикновени изпълнителски длъжности. Нито имаме някакви правомощия над някого от колегите."

Те настояха за по-задълбочена проверка на атракционна количка, а окончателните резултати от автотехническата експертиза трябва да са готови до края на седмицата.