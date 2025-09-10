БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Запази

Според родителите му, деянието не е извършено умишлено

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

18-годишният Никола Бургазлиев, който причини тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, днес получи новото си по-тежко обвинение. Според Окръжната прокуратура в Бургас - умишлено той е причинил смъртта на 35-годишната Христина и е нанесъл телесни повреди на няколко души. При сблъсъка на 14-ти август пострадаха общо петима души, сред които три деца. 4-годишният Мартин и към този момент е в болница. Днес за първи път пред камера говориха родителите на Никола Бургазлиев. Според тях, синът им не е действал умишлено, както твърдят разследващите. А адвокатът му ще поиска повторна кръвна проба, след положителния резултат за употреба на марихуана.

Родителите на Никола Бургазлиев не приемат по-тежките обвинения срещу сина им.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: "Не допускаме, че синът ни може да го е извършил умишлено това деяние. Просто за 3 секунди се промениха съдбите на няколко семейства, включително и нашето. Той също е съкрушен. Изключително много съжалява. Изказваме съболезнования към починалата Хриси, към нейното семейство."

Днес ученикът получи обвинителния си акт. На излизане от прокуратурата беше лаконичен.

Никола Бургазлиев: "Съжалявам!"

Семейството му твърди, че процесът срещу младежа не е обективен.

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Имаме информация, неофициална разбира се, че се оказва натиск върху магистратите от вишестоящи."

В обясненията си днес, Никола Бургазлиев е заявил, че не е употребявал наркотици, какъвто резултат е показала кръвната му проба.

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: "Ще пусна възражение по тази експертиза. Ще поискаме втората контролна проба да бъде изследвана в друга лаборатория."

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Според мен пробата е манипулирана. Синът ми е повече от 10 години активен спортист, никога не съм чул и не съм знаел той да употребява каквото и да е забранено."

Според адвоката на Никола Бургазлиев по-тежкото му обвинение не е окончателно.

Галина Колева, адвокат на Никола Бургазлиев: "Автотехническата експертиза ще разреши това дело, защото, ако се установи технически проблем в колата, която е управлява, то тогава ще се преценя дали неговото поведение е в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат."

снимки: БГНЕС

А родителите на младежа, които са дългогодишни служители на МВР, отричат да са оказвали влияние в първоначалното разследване.

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Нито сме се месили, нито съм звънял. Единственият ми разговор е със сина ми след ПТП-то, след като научих. Може да се провери. Има разпечатки с кого съм говорил, как съм говорил. Че не съм присъствал изобщо тук на никакви проби. Тя беше в отпуска съпругата ми."

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: "Ние сме на едни обикновени изпълнителски длъжности. Нито имаме някакви правомощия над някого от колегите."

Те настояха за по-задълбочена проверка на атракционна количка, а окончателните резултати от автотехническата експертиза трябва да са готови до края на седмицата.

#прегазени от АТВ #Никола Бургазлиев #инцидент в Слънчев бряг #АТВ #родители

Последвайте ни

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
4
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
5
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България
6
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

"Снимки за смет": Срещу събрани боклуци фотограф дарява красива снимка на пейзаж или животно
"Снимки за смет": Срещу събрани боклуци фотограф дарява красива снимка на пейзаж или животно
Задържаха трима души със скимиращи устройства в Пловдив Задържаха трима души със скимиращи устройства в Пловдив
Чете се за: 02:00 мин.
28 компютри са открити във фермата за криптовалута в Община Горна Оряховица 28 компютри са открити във фермата за криптовалута в Община Горна Оряховица
Чете се за: 02:27 мин.
Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк
Чете се за: 00:47 мин.
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
Втори хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Втори хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг По-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ