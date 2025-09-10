Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено

Окръжната прокуратура в Бургас ще предяви днес по-тежкото обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който предизвика катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. При нея загина 35-година жена, а 4-годишното ѝ дете все още е на лечение в болницата, близо месец по-късно. Обвинението на шофьора е променено от "нанасяне на средна телесна повреда" в "причиняване на смърт с евентуален умисъл", заради наличието на наркотици в кръвната му проба. Днес за първи път говорят родителите на обвиняемия.

Родителите на Никола Бургазлиев не могат да приемат по-тежките обвинения срещу сина им.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: „Не допускаме, че синът ни може да го е извършил умишлено това деяние. Просто за 3 секунди се промениха съдбите на няколко семейства, включително и нашето. Той също е съкрушен. Изключително много съжалява. Изказваме съболезнования към починалата Хриси, към нейното семейство“.

Съмняват се, че разследването срещу сина им ще бъде обективно.

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: „Имаме информация, неофициална разбира се, че се оказва натиск върху магистратите от висшестоящи“.

Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: „Включително дали не се оказва влияние върху експертизите, имаме съмнения доколко те ще бъдат безпристрастни, истински“.

Съмняват се и в кръвната проба на Бургазлиев, която е показала следи от марихуана.

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: „Според мен пробата е манипулирана. Синът ми е повече от 10 години активен спортист, никога не съм чул и не съм знаел той да употребява каквото и да е забранено."

И двамата родители, които са дългогодишни служители на МВР, отричат да са оказвали влияние в първоначалното разследване.

Георги Бургазлиев, баща на Никола Бургазлиев: "Нито сме се месили, нито съм звънял. Единственият ми разговор е със сина ми след ПТП-то, след като научих. Може да се провери. Има разпечатки с кого съм говорил, как съм говорил. Че не съм присъствал изобщо тук на никакви проби. Тя беше в отпуска съпругата ми." Роса Ралева, майка на Никола Бургазлиев: "Ние сме на едни обикновени изпълнителски длъжности. Нито имаме някакви правомощния над някого от колегите."

Родителите настояха за по-задълбочена проверка на количката, с която е предизвикана катастрофата.