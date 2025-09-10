Опозицията настоява за оставката на вътрешния министър след побоя в Русе

В кулоарите на парламента депутати от опозиционните партии настояват за оставката на вътрешния министър и изясняване на всички обстоятелства около инцидента с директора на полицията в Русе.

"МВР официално спестява детайли. Именно, за да остави алтернативните версии, които не може да имаме съмнение че отново МВР пуска към медиите, тази теза да се наложи. Ние в никакъв случай не защитаваме обвиняемите. Това, което винаги сме се борили е правото на справедлив процес. Решенията да бъдат вземани на базата на факти", заяви Божидар Божанов, ПП-ДБ.

"Институциите, които трябва да спазват реда и закона, да се грижат за сигурността на българските граждани и да докладват истината в съда излъгаха съда, излъгаха българските граждани. Това си е за оставка на министъра отвсякъде. Другото нещо, което става ясно, че в България принципът на невинен до доказване на противното не важи. Тези младежи са задържани в ареста преди въобще да са осъдени", коментира Асен Василев, ПП-ДБ.

"Ние настояваме за пълна прозрачност, за публикуване на всичко от случилото се в нощта на инцидента в Русе и настояваме Даниел Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР", каза още Красимира Катинчарова, "Величие".