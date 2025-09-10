БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опозицията настоява за оставката на вътрешния министър след побоя в Русе

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Невинни хора отиват в ареста, заяви Асен Василев

народно събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

В кулоарите на парламента депутати от опозиционните партии настояват за оставката на вътрешния министър и изясняване на всички обстоятелства около инцидента с директора на полицията в Русе.

"МВР официално спестява детайли. Именно, за да остави алтернативните версии, които не може да имаме съмнение че отново МВР пуска към медиите, тази теза да се наложи. Ние в никакъв случай не защитаваме обвиняемите. Това, което винаги сме се борили е правото на справедлив процес. Решенията да бъдат вземани на базата на факти", заяви Божидар Божанов, ПП-ДБ.

"Институциите, които трябва да спазват реда и закона, да се грижат за сигурността на българските граждани и да докладват истината в съда излъгаха съда, излъгаха българските граждани. Това си е за оставка на министъра отвсякъде. Другото нещо, което става ясно, че в България принципът на невинен до доказване на противното не важи. Тези младежи са задържани в ареста преди въобще да са осъдени", коментира Асен Василев, ПП-ДБ.

"Ние настояваме за пълна прозрачност, за публикуване на всичко от случилото се в нощта на инцидента в Русе и настояваме Даниел Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР", каза още Красимира Катинчарова, "Величие".

#побой на шефа на полицията в Русе #Даниел Митов #вътрешен министър #оставка #опозиция

Последвайте ни

ТОП 24

От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
1
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
2
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
4
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
6
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Политика

Освободиха от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев
Освободиха от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев
Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ" Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ"
Чете се за: 01:15 мин.
Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане
Чете се за: 02:20 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
Парламентът отхвърли искането на ПП-ДБ да бъде изслушан премиерът във връзка с побоя на шефа на полицията в Русе Парламентът отхвърли искането на ПП-ДБ да бъде изслушан премиерът във връзка с побоя на шефа на полицията в Русе
Чете се за: 00:57 мин.
ПП-ДБ настояват Сарафов да напусне поста си ПП-ДБ настояват Сарафов да напусне поста си
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на ужасите" в с. Ягода
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в света, който е враждебен към нея
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ