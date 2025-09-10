Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на свалените руски дронове в Полша?

Балтийските страни приемат нахлуването на руските дронове в полското въздушно пространство повече като провокация, отколкото като инцидент.

Латвийският министър на отбраната напомни за скорошни инциденти с дронове в Румъния, Полша, Литва, Естония и Латвия, като посочи, че укрепването на външните граници на НАТО е споделена отговорност, гарантираща еднаква сигурност за всички държави членки.

Според естонския министър на отбраната Русия "умишлено и съзнателно ескалира и тества". В изявление в централата на НАТО генералният секретар на Алианса се въздържа да даде оценка дали навлизането на дронове е било умишлено предизвикано от Русия.

Рюте заяви, че НАТО внимателно наблюдава обстановката на източния фланг, а системите за противовъздушна отбрана са в постоянна готовност.