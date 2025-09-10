Ариана Гранде и Лейди Гага взривиха VMA 2025. Ариана грабна „Видео на годината“ и „Най-добро поп видео“, а на сцената благодари на терапевтите си и ЛГБТ общността.

Лейди Гага спечели „Артист на годината“ и напомни, че да си артист значи да вдъхновяваш хората да мечтаят.Марая Кери получи наградата Video Vanguard и показа защо е истинската кралица на вокалите. Ози Озбърн беше почетен с легендарен рок трибют, а Рики Мартин взе първата Latin Icon Award.

И макар че всички чакаха Бионсе или Тейлър Суифт да излязат напред, Гага задържа и двете наравно – по 30 награди всяка.