28 компютъра са открити във фермата за криптовалута в Община Горна Оряховица

Ферма за криптовалута беше открита в приземен етаж на сградата на Община Горна Оряховица. От Районната прокуратура във Велико Търново разследват случая. Сигналът е подаден от настоящия кмет Николай Рашков.

По всяка вероятност системата за копаене на биткойни е действала няколко години, а сигналът до полицията е подаден от настоящия кмет Николай Рашков. По случая се води разследване, а на този етап все още не се знае кой стои зад незаконната схема.

Фермата за криптовалута е открита от служители на Община Горна Оряховица в помещение на приземен етаж на сградата.

На място в сградата на Община Горна Оряховица разследващите са открили около 28 компютъра, които са били директно свързани с електрозахранването на сградата. Те са били запрашени, което говори, че не са били използвани от дълго време.

Настоящият кмет Николай Рашков заяви в позиция във Фейсбук, че ще предостави на разследващите всички фактури, длъжностни характеристики и договори на служители, както и фактури за ток и покупка на техника.

До момента са разпитани двамата системни администратори, които тогава са работили в общината, както и бившият кмет Добромир Добрев.

"Аз не мога да кажа, но факт е, че двамата администратори, които работиха по моето време, единият беше отстранен от длъжностно ръководство, а другият все още е на работа. Сега вече, какво се е случило през тези две години, защото, реално погледнато, от новия мандат са две години, никога не съм влизал там и не съм знаел за тяхното съществуване. Контролните органи трябва да установят какво точно се е случило", каза инж. Добромир Добрев, бивш кмет на Община Горна Оряховица.

Единият от разпитаните администратори е заявил пред разследващите, че в това помещение е ремонтирал компютри на свои частни клиенти.