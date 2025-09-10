Ще ви покажем невероятни кадри, заснети по време на трети етап от The Ocean Race Europe. Състезанието с яхти преминава през маршрут между Картахена, Испания, и Ница, Франция. Швейцарският капитан Алан Рура от Team Amaala се сблъска с внезапна средиземноморска буря с ветрове, надвишаващи 65 възела или 120 км/ч.

Невероятните кадри от борда заснеха хаоса, докато Рура работеше на палубата, за да обезопаси платната и оборудването сред големи вълни.

Той разказа, че е трябвало да се съсредоточи върху критични задачи като намаляване на основното платно и обезопасяване на екипировката.

Екипажът е бил съсредоточен върху настройването на основното платно, за да е по-безопасна позицията му. Рура казва, че е бил на палубата – защото се е опитвал да спаси платната.