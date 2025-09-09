БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, прегазил петима в Слънчев бряг

16419
Чете се за: 01:32 мин.
Ново обвинение ще бъде повдигнато на 18-годишния Никола Бургазлиев - за умишлено престъпление

повдигат тежко обвинение причинилия катастрофата атв слънчев бряг
Шофьорът на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг, с ново обвинение, грозят го от 13 до 20 г. затвор или до живот. Това стана ясно от съвместен брифинг на следствието и прокуратурата в Бургас.

"Ново обвинение е повдигнато на Бургазлиев - за престъпление, извършено умишлено, при условията за евентуален умисъл, причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно такова. Деянието е извършено под въздействието на наркотици, квалификацията включва особено тежък случай", посочи Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура Бургас.

Извършени са два огледа на АТВ-то, шофирано от 18-годишния Никола Бургазлиев - в Бургас и в София. Автотехническата експертиза обаче още не е готова.

Георги Чинев отрече да е имало бюрократични пречки при предаването на тялото на убитата 35-годишна Христина на нейните близки.

"Бих искал да разсея спекулациите, които се появиха в медийното пространство, че близките на пострадалата, визирам Христина, са срещнали бюрократични пречки във връзка с получаването на тялото. Мисля, че те самите опровергаха тази информация."

