От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, прегазил петима в Слънчев бряг

Шофьорът на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг, с ново обвинение, грозят го от 13 до 20 г. затвор или до живот. Това стана ясно от съвместен брифинг на следствието и прокуратурата в Бургас.

"Ново обвинение е повдигнато на Бургазлиев - за престъпление, извършено умишлено, при условията за евентуален умисъл, причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно такова. Деянието е извършено под въздействието на наркотици, квалификацията включва особено тежък случай", посочи Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура Бургас.

Извършени са два огледа на АТВ-то, шофирано от 18-годишния Никола Бургазлиев - в Бургас и в София. Автотехническата експертиза обаче още не е готова.

Георги Чинев отрече да е имало бюрократични пречки при предаването на тялото на убитата 35-годишна Христина на нейните близки.