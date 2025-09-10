"Снимки за смет": Срещу събрани боклуци фотограф дарява красива снимка на пейзаж или животно

Понякога едно хрумване е достатъчно, за да ни мотивира за промяна. Точно така Калин Ботев създава

инициативата „Снимки за смет“ и срещу събрани боклуци дарява красива снимка на пейзаж или животно.

Калин Ботев: "Реших, че искам да подканя хората да събират смет от дивата природата, всички боклуци, които са около нас. Като аз им давам в замяна, изпращам им, моите снимки във висока резолюция."

Идеята е за всеки събран боклук, доказан със снимка, Калин да изпраща фотография на пейзаж или животно. Като по този начин провокира хората да бъдат отговорни към природата.

Калин Ботев: "Много хора прекарват основната част от живота си в градовете и те наистина нямат достъп до природата, просто не са виждали какво има около тях. И аз се надявам със снимките си да им помогна да видят какво всъщност има."

Калин се увлича по фотографията покрай разходките си в планината и оттогава неговите снимки се превръщат в истории.

Калин Ботев: "Виждах нещо интересно, разказвах какво съм видял, много пъти не ми вярваха и затова реших, че най-добре е да започна да снимам, за да започна да показвам, че наистина съм го видял. И оттам нататък едното прерасна в другото."

Калин е посещавал и различни екзотични страни в Африка като Кения, Ботсвана, Танзания, Зимбабве. Изправя се лице в лице с носорози, леопарди, гепарди.

Калин Ботев: "Това са били предизвикателства, но никога не съм се чувствал застрашен или да ме е било страх от нещо."

За доброто прикритие в дивата природата Калин използва специални камуфлажни дрехи, както и специално оборудване.

Калин Ботев: "Когато снимам, аз трябва да се прикрия много добре, за да успея да направя снимка на някое диво животно, и доста често съм плашил много хора, доста, доста такива ситуации е имало."

За добрата снимка е нужно да хванеш точния момент, а в дивата природа - няма втори дубъл. И това понякога отнема часове, дни или седмици.

Калин Ботев: "Много пъти съм бил сред природата, без да мога да направя хубава снимка, но преживяването си е струвало и съм ценял тези моменти много повече от снимките. Ние живеем сред природата, както не обичаме да има боклуци и да е неприятно вкъщи, където живеем, така би било добре да се отнасяме и към природата."

Всеки може да се включи в кампанията като събере бутилките, пластмасата и отпадъците около дома, парка или любимо си място, а в замяна ще получи красива снимка с интересна история.

Ана-Мария Георгиева – репортер

Мартин Костов – оператор

Калин Ботев – фотограф на диви животни, основател на „Снимки за смет“