БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Снимки за смет": Срещу събрани боклуци фотограф дарява красива снимка на пейзаж или животно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Понякога едно хрумване е достатъчно, за да ни мотивира за промяна. Точно така Калин Ботев създава
инициативата „Снимки за смет“ и срещу събрани боклуци дарява красива снимка на пейзаж или животно.

Калин Ботев: "Реших, че искам да подканя хората да събират смет от дивата природата, всички боклуци, които са около нас. Като аз им давам в замяна, изпращам им, моите снимки във висока резолюция."

Идеята е за всеки събран боклук, доказан със снимка, Калин да изпраща фотография на пейзаж или животно. Като по този начин провокира хората да бъдат отговорни към природата.

Калин Ботев: "Много хора прекарват основната част от живота си в градовете и те наистина нямат достъп до природата, просто не са виждали какво има около тях. И аз се надявам със снимките си да им помогна да видят какво всъщност има."

Калин се увлича по фотографията покрай разходките си в планината и оттогава неговите снимки се превръщат в истории.

Калин Ботев: "Виждах нещо интересно, разказвах какво съм видял, много пъти не ми вярваха и затова реших, че най-добре е да започна да снимам, за да започна да показвам, че наистина съм го видял. И оттам нататък едното прерасна в другото."

Калин е посещавал и различни екзотични страни в Африка като Кения, Ботсвана, Танзания, Зимбабве. Изправя се лице в лице с носорози, леопарди, гепарди.

Калин Ботев: "Това са били предизвикателства, но никога не съм се чувствал застрашен или да ме е било страх от нещо."

За доброто прикритие в дивата природата Калин използва специални камуфлажни дрехи, както и специално оборудване.

Калин Ботев: "Когато снимам, аз трябва да се прикрия много добре, за да успея да направя снимка на някое диво животно, и доста често съм плашил много хора, доста, доста такива ситуации е имало."

За добрата снимка е нужно да хванеш точния момент, а в дивата природа - няма втори дубъл. И това понякога отнема часове, дни или седмици.

Калин Ботев: "Много пъти съм бил сред природата, без да мога да направя хубава снимка, но преживяването си е струвало и съм ценял тези моменти много повече от снимките. Ние живеем сред природата, както не обичаме да има боклуци и да е неприятно вкъщи, където живеем, така би било добре да се отнасяме и към природата."

Всеки може да се включи в кампанията като събере бутилките, пластмасата и отпадъците около дома, парка или любимо си място, а в замяна ще получи красива снимка с интересна история.

Ана-Мария Георгиева – репортер
Мартин Костов – оператор
Калин Ботев – фотограф на диви животни, основател на „Снимки за смет“

#снимки за смет #фотограф #природа #пейзаж

Последвайте ни

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
4
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
5
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
Видео повдига нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
6
Видео повдига нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Задържаха трима души със скимиращи устройства в Пловдив
Задържаха трима души със скимиращи устройства в Пловдив
28 компютри са открити във фермата за криптовалута в Община Горна Оряховица 28 компютри са открити във фермата за криптовалута в Община Горна Оряховица
Чете се за: 02:27 мин.
Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк Бебе леопард е най-новото попълнение на варненския зоопарк
Чете се за: 00:47 мин.
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
Втори хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Втори хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:15 мин.
Боен снаряд изплува на плаж "Велека" Боен снаряд изплува на плаж "Велека"
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ