БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 10 000 нарушители са "хванати" от камерите за средна скорост за по-малко от 4 дни

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Най-много превишения са регистрирани на Северната скоростна тангента

сайтът националното тол управление информира отсечки отчита средна скорост
Снимка: БТА
Слушай новината

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост от 00:00 часа на 7 септември до 11:00 часа на 10 септември са регистрирани 10 022 превишения, съобщиха от АПИ. От тях 9409 са при леки автомобили и 613 – при моторни превозни средства над 3,5 тона.

При леките автомобили най-високата отчетена скорост е 222 км/ч. в отсечката Цалапица – Радиново на АМ „Тракия“, следвана от 219 км/ч в участъка Ихтиман – Вакарел на АМ „Тракия“ и 213 км/ч между Радиново и Цалапица.

Най-много превишения са регистрирани на Северната скоростна тангента – 4884, следвани от тези в участъка Долни Дъбник – Телиш на път I-3 – 1 855, и в отсечката Радиново – Цалапица на АМ „Тракия“ - 1 544 бр.

#10 000 нарушения #средна скорост

Последвайте ни

ТОП 24

От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
1
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
3
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
5
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...
През сливата и в манастира: Мечка уби три агнета, дарени за курбан
6
През сливата и в манастира: Мечка уби три агнета, дарени за курбан

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Общество

Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ" Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ"
Чете се за: 01:15 мин.
Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане
Чете се за: 02:20 мин.
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу килограмите? Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу килограмите?
Чете се за: 04:30 мин.
Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите
Чете се за: 02:15 мин.
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
6086
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за...
Чете се за: 05:07 мин.
Европа
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ