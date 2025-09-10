Над 10 000 нарушители са "хванати" от камерите за средна скорост за по-малко от 4 дни

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост от 00:00 часа на 7 септември до 11:00 часа на 10 септември са регистрирани 10 022 превишения, съобщиха от АПИ. От тях 9409 са при леки автомобили и 613 – при моторни превозни средства над 3,5 тона.

При леките автомобили най-високата отчетена скорост е 222 км/ч. в отсечката Цалапица – Радиново на АМ „Тракия“, следвана от 219 км/ч в участъка Ихтиман – Вакарел на АМ „Тракия“ и 213 км/ч между Радиново и Цалапица.

Най-много превишения са регистрирани на Северната скоростна тангента – 4884, следвани от тези в участъка Долни Дъбник – Телиш на път I-3 – 1 855, и в отсечката Радиново – Цалапица на АМ „Тракия“ - 1 544 бр.