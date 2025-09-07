БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните...
Чете се за: 04:15 мин.
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над...
Чете се за: 04:00 мин.
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост

от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Наблюдават се 22 пътни отсечки

толкамери
Толкамерите започнаха официално да засичат средна скорост. Наблюдават се 22 пътни отсечки – по всички магистрали, както и пътища, в които има висока концентрация на произшествия. Първите данни сочат, че за първите 12 часа отчетените нарушения са над 1500.

На автомагистрала „Тракия“ средна скорост се засича и в двете посоки в отсечките Радиново - Цалапица и Вакарел - Ихтиман. Това се осъществява с поне две камери, в началната и крайната точка, които засичат преминаването на автомобила и неговата скорост. Именно на магистралата е регистрирана лека кола, със средна скорост 222 км/ч. Тежкотоварен камион пък е развил 162 км/час на аутобана, въпреки ограничението от 90. Изключително рисково шофиране е имало и на Северната тангента. Равносметката дотук е, че два пъти повече нарушения се правят през тъмната част на денонощието и че на практика дори за този кратък период от време - вече има стотици шофьори, чиито нарушения предстои да бъдат предоставени на МВР, за да им се наложат глоби.

Скандалното нарушение на автомагистрала „Тракия“ е отчетено тази нощ на отбивката за Ихтиман. Глобата за вдигнатите 222 км/час е 850 лв. Пътуващи бяха шокирани, че могат да срещнат такъв водач.

"Тоя човек директно е за затвора и според мене, директно и книжка - никога."

"Глобите по-солени трябва да са."

"Ще има ефект от тях, ако бръкнеш в джоба на българина, определено има ефект."

Още един своеобразен рекордьор е установен край София, съобщи за БНТ комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция".

Комисар Мария Ботева – заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП: "На Скоростната тангента сутринта от 00.00 часа до 7.00 ч. - 179 км/час е най-високата установена скорост от лек автомобил. А по отношение на товарни автомобили - за скорост 122 км/час. Обръщам внимание, че изключително рисковото шофиране води, разбира се, и до по-тежки последици."

Камери мерят скоростта и в отсечката Долни Дъбник - Телиш, която по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР беше посочена като една от най-опасните в страната. И въпреки взетите мерки, нарушенията тази нощ са 193.

"Сиянка, където почина на тази отсечка, какво стана – нищо! Аз лично поне пътувам всеки Божи ден на тая отсечка, просто хората дойдоха, положиха някакъв асфалт, който след това падна и толкоз."

Очаква се сертифицирането на отсечки, където се мери средна скорост, да продължи и през следващите седмици. В момента те са 22.

"Смятам, че създава дисциплина, когато шофьорът мисли, че е наблюдаван."

"След прилагането на глобите силно се надявам, че това ще се промени, законите са за това - да се спазват."

От днес влязоха в сила и други промени в Закона за движението по пътищата, които засягат шофирането в аварийната лента, преминаването през релсов път, също така има и нови правила за пешеходците и за управляващите електрически тротинетки.

