ИЗВЕСТИЯ

НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:25 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада

Чете се за: 02:12 мин.
По света
На места демонстрантите влязоха в сблъсъци с полицията, арестувани са над 200 човека

Франция има нов премиер, петият за по-малко от две години. Себастиен Льокорню беше назначен от президента Еманюел Макрон, ден след като предишният министър-председател Франсоа Байру загуби поискания от него вот на доверие в Националното събрание.

Льокорню се ангажира да започне разговори с опозицията още днес и да намери начин да убеди партиите да приемат силно рестриктивния бюджет за следващата година.

Първият ден на поста на новия премиер беше белязан от антиправителствени протести под мотото "Да блокираме всичко".

На места демонстрантите влязоха в сблъсъци с полицията, която използва палки и сълзоторен газ, за да разпръсне хората. Арестуваните са над 200.

"Движението от 10 септември вече постигна една голяма победа. И това е, че Франсоа Бaйру си тръгна. Именно мобилизацията на гражданите, която спечели все повече хора, на нас като политическа сила, на синдикатите, на обществото - всичко това оказа натиск и принуди Франсоа Бaйру да поиска вота на доверие", каза Даниел Обоно, депутат от "Непокорна Франция".

"Тук сме, за да протестираме срещу бюджета, който иска да съкрати 44 милиарда евро за университетите, за здравеопазването, за образование, за пенсии. Политиката на Макрон и премиера е да се вземе от бедните, за да се даде на богатите", коментира Антоан Буланж, преподавател по биология / отговорник на синдиката CGT към Сорбоната.

"Аз съм библиотекарка. Работя в областта на културата. А тази област е особено засегната от намаляването на бюджета. Същевременно един от стълбовете на демокрацията е всички да имат свободен достъп до култура", каза Жулиет, библиотекарка.

Вижте повече в прякото включване на кор. на БНТ Михаил Иванов

