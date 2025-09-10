Слави Бинев: Кимия Ализаде няма да участва на световното първенство

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът на Българската федерация по таекуондо сподели за БНТ, че натурализираната иранка е страдала от тази травма и по време на Игрите в Париж, където тя спечели бронзов медал.

Бронзовата медалистка в таекуондото от Олимпийските игри в Париж Кимия Ализаде няма да вземе участие на световното първенството. Новината сподели президентът на родната федерация Слави Бинев в специално интервю за БНТ.

Шампионатът на планетата ще се проведе от 24 до 30 октомври в Китай.

"Доскоро не искахме да анонсираме новината, защото все още се надявахме, че тя ще може да играе на световното първенство, но няма как. Спряхме я, защото травмата, която тя направи във вътрешността на хълбока, вече е за операция. Не може да я блокираме. Изкарахме Игрите в Париж на инжекции, но вече не може", сподели Бинев.

"Тя ще се включи, когато започнат да се трупат точките за ранкинга на олимпийските игри. Единствено нещо, което ще пропуснем за жалост, е световното първенство в Узи, Китай, но това е положението. По-добре да я съхраним за точките за Лос Анджелис 2028, отколкото да я рискуваме сега", добави той.

Според президента на Българската федерация по таекуондо, възстановяването на натурализираната иранка ще отнеме минимум половин година.

"Най-оптимистичните срокове са 4-5 месеца. След това има адаптационен момент. Ще има едно-две състезания, в които ние няма да я форсираме, докато се напасне. Но мисля, че в рамките на 6-7 месеца, тя отново ще бъде на линия", разкри Слави Бинев.

Вижте цялото интервю във видеото!

