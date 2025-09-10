БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Училището не е църква, нито джамия" - нов протест срещу обучението по религия в клас

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Протест под надслов "Училището не е църква, нито джамия" се провежда тази вечер в столицата против задължителното изучаването на предмета "Добродетели и религии" в клас.

Протестът започна пред Българската народна банка. По-късно тръгна и шествие по бул. "Цар Освободител" до Националната библиотека. Основното искане е да се защити светския характер на българското образование и да се прекрати с опитите за въвеждане на задължително вероучение. През май в София се състояха два протеста срещу изучаването на предмета "Добродетели и религии".

Ирина Манушева: "Така и не получихме отговор на ключовите си въпроси какво, кой и как ще преподава. Как ще се случва организацията, така че действително да има свободен избор за децата. Този предмет рискува разделение, от най-ранна възраст, но най-вече, ако си говорим за вероучение, мястото му не е в училище. Ако си говорим със запознаване с религиите, те и в момента присъстват в програмата. Ако си говорим за възпитание, то не се случва с един учебен час, а с промяна на цялостната атмосфера в училище."

Христо Георгиев - организатор на протеста: "Протестираме за по-качествено образование и за да кажем на МОН, че не може да прави еднолични решения."

