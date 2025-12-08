БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8 декември

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Запази

Какво се пази в Държавния архив и какво разказват старите новинарски кадри?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес е празникът на българските студенти 8 декември. Но винаги ли той е отбелязван на тази дата? Какво се пази в Държавния архив и какво разказват старите новинарски кадри? Ще ви покажем малко познати снимки на цар Борис Трети със студенти, ще си припомним и известният лапсус на Тодор Живков от 1987 година.

За първи път студентски празник у нас има през 1903 г. по повод 15-ата годишнина на Софийския университет. Тогава България все още е Княжество. Празникът е на 25 ноември, денят на св. Климент Охридски. През 1916 г. преминаваме към Григорианския календар и честването се премества на 8 декември. В Държавния архив се пазят снимки, негативи и празнични речи от 30-те и 40-те години на миналия век. Както и ценни снимки от 1931 г. на цар Борис Трети, царица Йоана и княз Кирил със студенти.

Маргарет Поппетрова, експерт в Централния държавен архив: "Снимките на цар Борис Трети са от фонда на царското семейство, по този начин са попаднали при нас. Царят, който се намира на едно от честванията в Университета в София и преминава през празничен кордон от студентите заедно с ректора на Университета - проф. Янаки Моллов."

След 1944 г., за 18 години, 8 декември е заменен със 17 ноември - Международен ден на студентите. През 1962 г. празникът е възстановен. От ерата на социализма в Архивите са запазени сценарии за тържества, поздравления, както и слово на председателя на НС Станко Тодоров към студенти от Великотърновския университет.

Маргарет Поппетрова, експерт в Централния държавен архив: "Речите на политическите лица също попадат тук чрез документите от техните лични фондове и затова са запазени в този вариант- включително виждате чернови с нанесени бележки от тях."

Поглеждаме и в архива на БНТ. В кинопреглед от 1967 г. студентите отбелязват празника с ръководството на партията и държавата. В основата на срещата е словото на другаря Тодор Живков - изглежда властта винаги е искала да бъде близо до студентите.

Тодор Живков, генерален секретар на ЦК на БКП и министър-председател на НРБ: "И да ви пожелая успехи в овладяването на науката, на вашето изграждане като достойни граждани на Народна Република България."

През 1987 г. камерата пък е документирала все още помнената фраза на първия партиен ръководител.

Тодор Живков, генерален секретар на ЦК на БКП и министър-председател на НРБ: "Позволете ми от името на моите другари и от свое име най-сърдечно, по приятелски, по братски да ви приветствам по случай традиционния, голям празник на българското студентство 8 март... 8 декември."

След 10 ноември 1989 г. студентите участват в стачки и протести, в кръгли маси и шествия, в историческите демократични промени. А празникът остава да живее - и така вече 122 години!

Честит 8 декември!

#8-ми декември #Тодор Живков #държавен архив #студентски празник

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
1
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
2
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
3
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
4
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
5
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
6
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Образование

Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения
Красимир Вълчев: Ще има 10% увеличение на заплатите на персонала в учебните заведения
Стипендии за млади технологични таланти Стипендии за млади технологични таланти
Чете се за: 01:30 мин.
Ограничаването на социални медии за седмица подобрява менталното здраве, показва проучване Ограничаването на социални медии за седмица подобрява менталното здраве, показва проучване
Чете се за: 03:07 мин.
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас Предлагат основното образование да завършва в 8-и, а не в 7-и клас
7119
Чете се за: 03:55 мин.
Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев" Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града "Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ) МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Зони и такси за паркиране – как в съседните страни се справят...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон"...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ