Преди протеста на опозицията: Мерки за безопасност на полицията

Столичната полиция предприема мерки за гарантиране на сигурността на протеста в сряда. Директорът на СДВР заяви, че на този етап е заявен и съгласуван само един протест. Той е в триъгълника на властта и няма предвидено шествие.

Любомир Николов коментира още, че целта на полицията е да не допусне влизането на провокатори сред хората, които ще протестират мирно.