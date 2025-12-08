Преди протеста на опозицията: Мерки за безопасност на полицията

Целта е да не се допусне влизането на провокатори сред хората, които ще протестират мирно
Столичната полиция предприема мерки за гарантиране на сигурността на протеста в сряда. Директорът на СДВР заяви, че на този етап е заявен и съгласуван само един протест. Той е в триъгълника на властта и няма предвидено шествие.
Любомир Николов коментира още, че целта на полицията е да не допусне влизането на провокатори сред хората, които ще протестират мирно.
Любомир Николов, директор на СДВР: "Събираме всякаква постъпваща при нас оперативна информация, касаеща евентуално появата отново на такива лица, които провокират полицейските служители. Хвърлят срещу тях различни предмети. Наблегнахме на три пункта, извеждане на такива лица преди протеста. В днешния и утрешния ден такива, които се подготвят да тръгнат от различни квартали на София, различавайки ги от мирно протестиращите, да бъда изведени още преди пристигането на протеста и естествено през време на протеста, чрез изграждането на КПП-та."