7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Преди протеста на опозицията: Мерки за безопасност на полицията

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Целта е да не се допусне влизането на провокатори сред хората, които ще протестират мирно

Столичната полиция предприема мерки за гарантиране на сигурността на протеста в сряда. Директорът на СДВР заяви, че на този етап е заявен и съгласуван само един протест. Той е в триъгълника на властта и няма предвидено шествие.

Любомир Николов коментира още, че целта на полицията е да не допусне влизането на провокатори сред хората, които ще протестират мирно.

Любомир Николов, директор на СДВР: "Събираме всякаква постъпваща при нас оперативна информация, касаеща евентуално появата отново на такива лица, които провокират полицейските служители. Хвърлят срещу тях различни предмети. Наблегнахме на три пункта, извеждане на такива лица преди протеста. В днешния и утрешния ден такива, които се подготвят да тръгнат от различни квартали на София, различавайки ги от мирно протестиращите, да бъда изведени още преди пристигането на протеста и естествено през време на протеста, чрез изграждането на КПП-та."

#мерки #протест #полиция

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
Кризата с боклука: В "Люлин" чистят само улиците, по които се движи градския транспорт Кризата с боклука: В "Люлин" чистят само улиците, по които се движи градския транспорт
Чете се за: 02:57 мин.
Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва шести ден
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос" Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос"
Чете се за: 04:30 мин.
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Чете се за: 03:20 мин.
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос" Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"
Чете се за: 02:27 мин.

Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос" Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос"
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
