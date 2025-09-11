БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 11.09.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 11.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
22:16, 10.09.2025
Израел нанесе удари срещу цели на йеменските хути
21:25, 10.09.2025
Захлаждане и валежи през следващите дни
21:12, 10.09.2025
Художничка изрисува портрети на Лили Иванова в столичния квартал...
20:54, 10.09.2025
Как ще бъдат глобявани чуждестранните шофьори?
20:50, 10.09.2025
Спортни новини 10.09.2025 г., 20:50 ч.
20:41, 10.09.2025
"Училището не е църква, нито джамия" - нов протест срещу...
20:31, 10.09.2025
Франция с нов премиер на фона на национална протестна блокада
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
2
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
4
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
5
Полицията издирва 9-годишно дете от София
6
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Реклама
Най-четени
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
5
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 10.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 10.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 10.09.2025
Спортни новини 10.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 10.09.2025
Спортни новини 09.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 09.09.2025
Спортни новини 09.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 09.09.2025
Спортни новини 09.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 09.09.2025
Реклама
Водещи новини
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
08:20, 11.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат
07:27, 11.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След побоя в Русе: Протест в защита на четиримата младежи
09:02, 11.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Показното убийство на привърженик на Тръмп: Издирват убиеца на Чарли Кърк
06:48, 11.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си...
07:12, 11.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Кървавият 11 септември: 24 години от атентатите срещу Кулите...
07:35, 11.09.2025
Чете се за: 00:35 мин.
По света
След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания
06:59, 11.09.2025
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Валежи и гръмотевици в четвъртък
05:55, 11.09.2025
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ