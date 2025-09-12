Убиването на хлебарки може да има нежелани последици

Не убивай хлебарките с чехъл, ще си навлечеш проблеми! Бързата реакция може да не е най-добрият вариант, когато става въпрос за тези доста неприятни насекоми.

Много хора, без да се замислят, избират веднага да я убият. Това действие, обаче, може да има малко известни и нежелани последици за хигиената вкъщи.

Наскоро лекарят Мигел Асал чрез своя Instagram профил призова хората да не убиват хлебарките с чехли. Специалистът пояснява, че хлебарките винаги носят яйца със себе си. Ако насекомото бъде убито с чехъл, те могат да останат върху подметката и яйцата ще се разпространят из цялата къща. Хлебарките носят много бактерии, които причиняват инфекции и проблеми с дишането, особено опасно за хора с астма и алергии. Асал обръща внимание и на физическата устойчивост на хлебарките - те могат да издържат до 900 пъти собственото си тегло и при определени обстоятелства могат да оцелеят без глава повече от седмица. Този факт, който изненадва мнозина, отразява изключителната адаптивност на тези насекоми, което усложнява трайното им елиминиране. Затова Асал съветва: по-добре потърсете професионална помощ, вместо да рискувате здравето си.