Mладежките протести в Непал продължават

Най-масовите младежки протести в съвременната история на Непал избухнаха в столицата Катманду и други градове след като правителството блокира достъпа до Facebook, Instagram, WhatsApp и още 23 социални платформи.

Демонстрациите бързо ескалираха. Хиляди младежи от Gen Z щурмуваха парламента в Катманду. Силите за сигурност отвърнаха със сълзотворен газ, водни оръдия, гумени куршуми и – по данни на „Амнести Интернешънъл“ – дори с бойни патрони. Има загинали и стотици ранени.

На фона на нарастващия обществен натиск, министърът на вътрешните работи подаде оставка, а правителството върна достъпа до социалните мрежи. Интересното е, че целият протест се ръководи от Discord сървъра на организацията ,,Youth against corruption’’. По този начин бъдещето на страната и политическите дебати се ръководят и случват от Gen Z в социалната мрежа.

Междувременно по улиците продължават демонстрации въпреки въведените полицейски часове. Младежки активисти заявиха, че няма да се откажат. "Това е нашата борба срещу корупцията. Ако мълчим, системата ще остане същата.“