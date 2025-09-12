Поглед към историята: Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете"

След раздялата на Илиан Илиев с националния отбор по футбол изборът за нов селекционер на България се очаква да бъде направен в следващите часове. Кои са най-успешните треньори, заставали начело на "лъвовете" през годините и кога са били най-добрите периоди за тима ни.

Пътят на българския национален отбор по футбол започва през 1924 г. с влак към Олимпийските игри в Париж. Първият наставник на тима тогава е Леополд Нич, като и в двата мача под ръководството на австриеца претърпяваме загуби.

През следващите години се случват редица смени на треньорския пост, за да дойде 1962 г., когато Георги Пачеджиев и Кръстьо Чакъров извеждат България за първи път на финали на световно първенство. Този момент позволява на страната ни да влезе в релсите на големия футбол и да започне да утвърждава мястото си, както на световната, така и европейската сцена. Редица селекционери оставят своя отпечатък в историята на отбора - Стоян Орманджиев е човекът с най-много мачове начело на тима - 76 - като това се случва в различни периоди между 1950 и 1977 г., а след него се нареждат други емблематични фигури - Иван Вуцов с 67 и Димитър Пенев с 59.

Гледайки към победите отново Орманджиев е с най-много - 30. Стратега от Мировяне, извел България до най-бележития момент за футбола ни през 1994 г. е с 27, а Крум Милев има 21.

Общо 13 чужденци са били начело на "лъвовете", като освен първият човек, водил отбора ни - Леополд Нич - най-значимата роля успява да заслужи чехословакът, роден в Австро-Унгария Рудолф Витлачил, който ни класира на световното първенство през 1966 г.

Последните двама - Лотар Матеус и Младен Кръстаич - не оставиха добри спомени с присъствието си на наша територия и сега пред БФС остава изборът - кой ще опита отново да ни вкара в релси - нов чуждестранен гост или български специалист.