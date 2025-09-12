Делото "Адриан" започва отначало - ще предложи ли обвинението споразумение?

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив днес започна отначало и с нов съдебен състав. Обвиняеми по случая са пастрокът на детето и неговата майка.

Делото се върна на първа инстанция в Районния съд в Пловдив за допуснати процесуални нарушения в анализа на доказателствата. На заседанието днес отново не присъства бащата на Адриан, който се грижи за сина си в Германия и е изпратил писмо до съда да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Очаква се държавното обвинение да предложи споразумение и на двете страни по делото като за майката обвинението е за умишлено престъпление в съучастие с другия обвиняем.

На първа инстанция пастрокът на детето Петър Чернев беше осъден на осем години лишаване от свобода за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишния Адриан в условията на домашно насилие. Майката на момчето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4 хиляди лева.