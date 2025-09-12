БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делото "Адриан" започва отначало - ще предложи ли обвинението споразумение?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
отложиха септември делото адриан битото дете посочило иска иска присъства
Слушай новината

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив днес започна отначало и с нов съдебен състав. Обвиняеми по случая са пастрокът на детето и неговата майка.

Делото се върна на първа инстанция в Районния съд в Пловдив за допуснати процесуални нарушения в анализа на доказателствата. На заседанието днес отново не присъства бащата на Адриан, който се грижи за сина си в Германия и е изпратил писмо до съда да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Очаква се държавното обвинение да предложи споразумение и на двете страни по делото като за майката обвинението е за умишлено престъпление в съучастие с другия обвиняем.

На първа инстанция пастрокът на детето Петър Чернев беше осъден на осем години лишаване от свобода за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишния Адриан в условията на домашно насилие. Майката на момчето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4 хиляди лева.

Димитър Костов – прокурор Районна прокуратура – Пловдив:
Прокуратурата е склонна на споразумение само единствено и в рамките на разумни размери на наказанията. Разумно наказание беше на първа инстанция Споразумението би било клонящо към този размер наказание.

Йордан Давчев - адвокат на Петър Чернев:
Споразумение действително ще предложи прокурорът, но доколкото разбрах параметрите от него те са неприемливи за нас. Защо? Защото той предлага да се споразумеем на това, което му е дадено от първоинстанционния съд е ужасна и несправедлива... 7 години.

Васил Попов - адвокат на Адриан:
Аз винаги съм подържал една позиция, че по-малко от 10 ефективно е снизходително, тъй като имаме съвкупност от няколко деяния. При положение че после има възможност изтърпяването да бъде намалено за мен не е оправдано при това да излезе след 5-6 години. Това не е справедливо.

#делото "Адриан" #пастрок #малтретирано дете #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
6
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Сигурност и правосъдие

Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав
Делото за малтретирания Адриан в Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав
Ще бъдат ли пуснати от ареста Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов? Ще бъдат ли пуснати от ареста Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов?
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев Съдът решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда Случаят с бития полицейски началник: Четиримата задържани застават отново пред съда
Чете се за: 01:45 мин.
Заради екшъна с трамвай 22 - съдът остави в ареста обвинения Заради екшъна с трамвай 22 - съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нашествие на мечки в населени места - каква е причината? Нашествие на мечки в населени места - каква е причината?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ