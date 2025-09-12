БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Какво предстои - захлаждане или покачване на температурите

Топлото и сухо начало на септември ще бъде прекъснато от захлаждане и превалявания около 15 септември, каза в "Денят започва" Анастасия Стойчева, директор на Департамент "Прогнози и ИО", НИМХ.

Очаква се последните дни от месеца да останат с температури около и над нормалните за сезона, макар и с периодични есенни обстановки.

Днес ще има по-съществени валежи в Североизточна България, Централна Стара планина и части от Родопите.
Очакват се между 5 и 20 литра на кв.м., гръмотевици също са възможни, макар че по-голямата част от валежите ще са по-тихи и продължителни. В районите без валежи времето ще остане предимно сухо и топло, както беше досега.

През нощта срещу 15 септември (неделя срещу понеделник) се очаква атмосферен фронт с ниско налягане, който ще донесе валежи.

Вероятността за дъжд в западната част на страната е висока, особено в района на София. На изток – значително по-слаба.

Валежите може да продължат до около 9.00 ч. на 15 септември (понеделник) в някои райони, особено в западната половина на страната.

Сутрините ще останат топли, но ще има леко понижение на дневните температури.

В периода 15 - 22 септември температурите ще се задържат между 23 и 28 градуса, като остават около климатичната норма.

Между 22 и 29 септември се очаква запазване на относително топлото време, с температури над средните за месеца.

