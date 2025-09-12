БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Турция превърнаха многовековен хан в книжарница

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Ханът някога е служил като конюшня за коне и камили

В Турция превърнаха многовековен хан в книжарница
Многовековна османска гостилница е превърната в модерна книжарница.

Ханът някога е служил като конюшня за коне и камили.

Каменната сграда стои от векове и все още запазва своето величие.

Топла през зимата и прохладна през лятото книжарницата сега посреща посетители, които идват не само да купуват книги, но и да се наслаждават на четенето, докато пият чай.

Мястото преди е събирало пътешественици и търговци, а в днешни дни любители на литературата.

