В Турция превърнаха многовековен хан в книжарница

Многовековна османска гостилница е превърната в модерна книжарница.



Ханът някога е служил като конюшня за коне и камили.

Каменната сграда стои от векове и все още запазва своето величие.

Топла през зимата и прохладна през лятото книжарницата сега посреща посетители, които идват не само да купуват книги, но и да се наслаждават на четенето, докато пият чай.

Мястото преди е събирало пътешественици и търговци, а в днешни дни любители на литературата.