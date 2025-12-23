Близо до Букурещ изграждат "ДракулаЛенд"

Първият и най-голям тематичен парк в света, посветен на Дракула, ще бъде построен близо до Букурещ в Румъния. Той ще се разпростира на площ от 780 000 квадратни метра.

Проектът е на стойност 1 милиард евро и ще предложи завладяващо преживяване в шест различни тематични зони, включително 40 атракции. Зона "Трансилвания" ще включва влакчета на ужасите, традиционно село и гора, "Замъкът на Дракула" ще пресъздаде легендарния дом на вампир, с руини, лабиринт, езеро и влакче на ужасите с прилепи, а "Семейното кралство" ще приюти всякакви свръхестествени същества от култури по целия свят. Ще има и огромно виенско колело, от което ще се виждат едновременно Карпатите и Букурещ.

Тематичният парк е част от голям проект за развитие, който ще включва три хотела с тема "Дракула" с приблизително 1200 стаи, аквапарк и термален спа център, състезателна писта и паркинг, луксозен аутлет, както и арена с 22 500 места, предназначена за концерти, фестивали и други събития.

"ДракулаЛенд" ще има и свой дигитален близнак. Платформата ще позволи на публиката по целия свят да се докосне до парка виртуално, участвайки в концерти и събития, синхронизирани в реално време с физическото пространство.

"Когато започнахме да проектираме парка, знаехме, че не можем да копираме нищо. Румъния няма нужда от копие на Дисниленд. Нуждае се от своя собствена история. Така се роди идеята за ДракулаЛенд – място, което носи ДНК-то на европейците, но има румънска душа. Създахоме го с хората, които проектикараха Европа парк и са работили за Дисни", посочват създателите му.

Строителството ще започне през септември 2026 г., като се очаква "ДракулаЛенд" да отвори врати още през 2027 г.