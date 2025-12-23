Цветове и над милион блестящи светлини в парка "Голдън гейт" в Сан Франциско (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Празничната украса радва посетителите

ели пипа изложбата bdquoзимна катедралаldquo сан франциско
Новата нощна украса с музика, цветове и над един милион блестящи светлини създава празнично настроение за посетителите на парка "Голдън гейт" в Сан Франциско, предаде Асошиейтед прес.

По пътека с дължина 1,6 километра в Ботаническата градина в парка се извисяват божури и цели полета от светлини. Художници са създали причудливи водни лилии и гигантски водни кончета и са превърнали ягодово дърво от Канарските острови в неоново дърво.

Подобни светлинни шоута има в градини партньори в Чикаго, Бруклин и Лондон, но това е първото в Сан Франциско.

Светлинното шоу в Сан Франциско ще продължи до 4 януари. То вече е привлякло над 100 000 посетители, отбелязва Марш. Някои от тях са нетърпеливи да се върнат през деня, за да видят растенията, които са ги заслепили със светлините си през нощта.

