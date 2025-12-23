Цветове и над милион блестящи светлини в парка "Голдън гейт" в Сан Франциско (СНИМКИ)

Новата нощна украса с музика, цветове и над един милион блестящи светлини създава празнично настроение за посетителите на парка "Голдън гейт" в Сан Франциско, предаде Асошиейтед прес.

По пътека с дължина 1,6 километра в Ботаническата градина в парка се извисяват божури и цели полета от светлини. Художници са създали причудливи водни лилии и гигантски водни кончета и са превърнали ягодово дърво от Канарските острови в неоново дърво.

Подобни светлинни шоута има в градини партньори в Чикаго, Бруклин и Лондон, но това е първото в Сан Франциско.

Светлинното шоу в Сан Франциско ще продължи до 4 януари. То вече е привлякло над 100 000 посетители, отбелязва Марш. Някои от тях са нетърпеливи да се върнат през деня, за да видят растенията, които са ги заслепили със светлините си през нощта.

Снимки: БТА