БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал

годишна жена открита мъртва дупнишко село издирва мъжът заподозрян убийството
Слушай новината

Продължава издирването на мъжа, заподозрян за жестокото убийство в дупнишкото село Крайници. 36-годишният мъж се укрива от властите, след като е основен заподозрян за убийството на 25-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

Предполага се, че жената, която е майка на три деца, е убита след семеен скандал.

Сигнал за убийството е подаден малко след 04.00 ч. сутринта вчера. Пристигналите на място полицаи не откриват никой в къщата, но намират тялото на младата жена на метри от дома ѝ.

По време на убийството в дома на семейството са били и трите им деца, които са на възраст между 5 и 10 години. За тях грижата в момента е поета от социални работници.

#село Крайници #дупнишко село #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
3
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и...
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
4
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
5
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски шампион, който създава олимпийска шампионка
6
Христо Марков - първият в лекоатлетическата ни история олимпийски...

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Криминално

Младежи пребиха шофьор на камион във Видинско - откраднаха телевизор, телефон и дебитна карта
Младежи пребиха шофьор на камион във Видинско - откраднаха телевизор, телефон и дебитна карта
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът ѝ, заподозрян в убийството 25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът ѝ, заподозрян в убийството
Чете се за: 01:20 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община Горна Оряховица
7615
Чете се за: 01:00 мин.
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:05 мин.
Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го Бягство от полицейска проверка - пиян със спортна кола избяга от униформените, търсят го
Чете се за: 00:40 мин.
След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията След екшъна в Русе: Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ
Пътят към еврото: Димитър Радев участва в заседанието на...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на дронове в Полша
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе Ново разглеждане на доказателствата искат близки на задържаните за побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Имаше толкова много кръв": "Гласът на...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за права и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът на учебните програми: Задачите с левове засега няма да...
Чете се за: 03:17 мин.
България и еврото
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от фронтовата...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ