В Рудозем готвят протест заради недовършения обходен път на града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Строежът е трябвало да приключи през април

Обходният път на Рудозем все още е в строеж, въпреки че трябваше да бъде завършен още през април. Забавянето е заради допълнително изграждане на водопровод и канализация по трасето, които не са били включени в първоначалния проект.

Преди дни беше сключен анекс между АПИ и изпълнителя за тези строителни дейности на стойност 3 милиона и 500 хиляди лева. Жителите на Рудозем обаче недоволстват и са готови на протести заради недовършения път.

От близо от година живеещите на улица "Капитан Петко войвода" са потърпевши заради изграждането на обхода. По улицата постоянно минават тежки камиони, а в домовете им се стеле прах.

"Дотука ни е дошло. Аз без това съм инвалид, парализиран съм половината. И на стълбите сутринта излизам в 10 часа някъде и ме водят надолу, защото аз не мога сам, последните две стъпала, на третото кракът ми се хлъзна от прахоляк. Не може да се отвори врата, не може да се отвори прозорец. Тия жеги тука - 38-40 градуса, вътре не се диша", разказва Юри Смилянов - жител на Рудозем.

Ежедневни неволи търпят и хората от околните села, на които се налага да минават през неасфалтираната отсечка.

Фахри Еминов: Трагедия, само сменяме шарнири, болтове, гуми пукаме и никой не обръща внимание.

Недка Башева: Чупим си колите.

БНТ: Все такава пушилка ли е?

- Винаги, винаги, просто гледай колата, какво става отзад, просто нямам думи.

За по-бързото асфалтиране на този участък от улица "Капитан Петко войвода" настоява и кметът на Рудозем.

"Тя е завършена на сто процента и остава единствено асфалтирането, затова моят апел и към фирмата-изпълнител и към възложителя това нещо да се случи в най-кратки срокове".

Работата трябва да продължи по кръговото кръстовище при входа на Рудозем и мостовото съоръжение след него, които още не са довършени. Надеждите на жителите на Рудозем са все пак до края на годината обходният път да бъде факт, защото той е част от международното трасе към Гърция.

#Рудозем #обходен път #строеж #протест

