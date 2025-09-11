БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет"

Вера Александрова от Вера Александрова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ново улично осветление получиха четири села в община Пустец, Албания от фондация "Българска памет" и председателя ѝ д-р Милен Врабевски.

По молба на кмета на Пустец, Пали Колефски, фондацията финансира мащабен проект за изграждане и подмяна на уличното осветление в четири населени места в общината.

В рамките на дарението бяха осигурени 100 броя нови улични лампи, които ще гарантират по-голяма безопасност и комфорт за местните жители.

"Поискахме помощ от д-р Врабевски и фондация "Българска памет" да осигурят финансиране за улични осветителни тела за една част от община Пустец. Бих искал да благодаря на доктора за приноса му за подобряването на условията в нашата община", каза Пали Колефски, кмет на община Пустец.

"Изцяло следваме логиката да подобряваме средата на живот на местното население. Крайната цел е хората да живеят по-добре и жителите на този регион, младите от този регион да остават тук да живеят", посочи Ивайло Киров, посланик на България в Албания.

"Въвеждането на новото осветление в общината, което прави Пустец една от бързо развиващите се общини в Албания", заяви Александър Петров, Фондация "Българска памет".

#Пустец #българи #Албания

