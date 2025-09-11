Четири села в Албания се сдобиха с улично осветление по инициатива на фондация "Българска памет"

Ново улично осветление получиха четири села в община Пустец, Албания от фондация "Българска памет" и председателя ѝ д-р Милен Врабевски.

По молба на кмета на Пустец, Пали Колефски, фондацията финансира мащабен проект за изграждане и подмяна на уличното осветление в четири населени места в общината.

В рамките на дарението бяха осигурени 100 броя нови улични лампи, които ще гарантират по-голяма безопасност и комфорт за местните жители.